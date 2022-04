Imperia, crolla parte della tettoia ferroviaria sui binari: treni accumulano ritardo anche di un'ora e 40 minuti (foto)

A causa del forte vento parte di una tettoia della stazione ferroviaria è caduta sui binari e ciò ha comportato notevoli disagi per i viaggiatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai di Rfi che stanno lavorando per ripristinare i danni.

Fortunatamente al momento del crollo non si sono registrati feriti. Nello specifico una lamiera di alcuni metri è precipitata tra i binari 1 e 2, mentre un altro pannello è finito sulla banchina del binario 4. L'area è stata messa in sicurezza dai pompieri mentre la polizia ha effettuato un sopralluogo per accertamenti.

Per consentire le operazioni la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia ha subito, e sta subendo, forti ritardi arrivando anche a un'ora e 40. Chiusa al transito anche la passerella pedonale lungo il ponte ferroviario.