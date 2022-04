Covid in provincia di Imperia: 172 nuovi positivi, lieve calo sui pazienti ricoverati in ospedale

Sono 1.481 i nuovi positivi oggi in Liguria. A Imperia si registrano 172 nuovi casi, 202 a Savona, 856 a Genova e 247 a La Spezia. Quattro sono relativi ad una persona che non risiede nella nostra regione.

In totale i casi positivi nell'imperiese sono 1.906 (2 in meno di ieri) mentre si registrano due ricoveri in meno in ospedale in Asl 1: sono 36 i pazienti che si trovano in media intensità mentre scende di una unità il numero dei degenti in terapia intensiva, passando da 3 a 2. In totale, in Liguria, sono 255 (+4) le persone che si trovano in ospedale e di queste 7 (-1) sono in terapia intensiva.

Da registrare un solo morto oggi in Liguria tra i ricoverati per Covid, un 62enne che si trovava presso il Galliera. I decessi dall'inizio della pandemia sono stati 5.218. Cliccando sotto il bollettino odierno completo e la situazione relativa alle vaccinazioni.