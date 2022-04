Ventimiglia: Paolo Mallone rieletto all'unanimità presidente della locale associazione Carabinieri

Si sono svolte ieri, all’Associazione Nazionale Carabinieri, intitolata al Carabiniere Antonio Fois di Ventimiglia, le elezioni per il rinnovo quinquennale delle cariche.

Il Maresciallo in congedo Paolo Mallone è stato rieletto all’unanimità Presidente della Sezione. Vicepresidente il Carabiniere Ausiliario in congedo dott. Ernesto Fresca Fantoni. Sono di nuova nomina gli altri sette consiglieri facenti parte del Direttivo, tutti abitanti della zona intemelia. La Sezione di Ventimiglia conta 116 iscritti ed è una delle più antiche costituite nel Ponente Ligure.

Il Carabiniere Antonio Fois, lo ricordiamo, è caduto combattendo nel corso di un conflitto a fuoco in Frazione Bevera di Ventimiglia il 26 dicembre 1971. Aveva appena compiuto diciotto anni ed era originario di Borore in provincia di Nuoro. Per l’eroico gesto, il Presidente della Repubblica lo ha insignito, alla memoria, della massima onorificenza al Valore Militare in data 22 maggio 1972.