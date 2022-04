Taggia: ricavate nuove aule nella Pastonchi, Dumarte e Longobardi "Investire nella scuola è sempre positivo"

Sopralluogo ieri mattina dell’assessore ai Lavori Pubblici, Espedito Longobardi, e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Barbara Dumarte, nelle nuove aule donate dal Comune alla scuola Pastonchi di Arma di Taggia. I lavori sono stati finanziati grazie a un bando di edilizia scolastica del MIUR al quale l’ente ha partecipato riuscendo a ottenere 200mila euro da destinare al progetto.



Gli spazi, circa 100 mq un tempo in utilizzo al custode della scuola, oggi sono destinati ai ragazzi. È stato infatti possibile ricavare due ampie aule moderne dotate di impianto elettrico necessario per la sistemazione di computer, un bagno e un ampio ripostiglio per il materiale scolastico. Ad accompagnare gli assessori nel sopralluogo, il dirigente scolastico Silvio Peri e la vice preside Monica Calmarini.



“Esprimiamo viva soddisfazione – commentano l’assessore Longobardi e l’assessore Dumarte – per il raggiungimento di questo risultato. Investire nella scuola è sempre positivo; ora gli studenti possono usufruire di questi nuovi locali”.