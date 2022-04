Sanremo: 50 anni del 'Fuori', domani delegazione radicale al gay pride

50 anni fa, a Sanremo, si ebbe la prima apparizione pubblica del ‘FUORI!’ (fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano) per contestare i lavori del 1°Congresso internazionale di sessuologia, organizzato del Centro italiano di sessuologia, dedicato a comportamenti sessuali devianti; la prima in Italia, che ruppe il muro di silenzio e ostracismo informativo e pose finalmente l'attenzione sui diritti delle persone omosessuali. Prese così ufficialmente il via il movimento di liberazione omosessuale, guidato dal radicale Angelo Pezzana. "È sempre l'ora del ‘FUORI!’ non è una frase di circostanza per celebrare i primi 50 anni da quella protesta - dichiara Enzo Cucco, storico militante radicale - ma un programma politico preciso, perché tuttora valida è la necessità di essere visibili, che integra la superiore libertà di espressione, oggi rivendicata solamente per gli anti-omosessuali. Fuori! quindi, ancora e ancora e ancora”.

Domani a Sanremo, una delegazione di Radicali Italiani guidata da Igor Boni, presidente nazionale, e Gian Piero Buscaglia, segretario GRAF - gruppo radicale Adele faccio e membro di Comitato Centrale di rad.it., parteciperà al corteo del Sanremo Pride 1972-2022 con uno striscione che ricorda la nascita del FUORI, che di lì a poco si federò ufficialmente al Partito Radicale, il ritrovo sarà alle 15.30 al piazzale Santa Tecla.

"Non il solo Comune ma anche Regione Liguria e Governo italiano avrebbero dovuto dare il patrocinio agli eventi del 50enario della coraggiosa manifestazione dei primi radicali, dicono in una nota stampa i radicali, nel lontano 1972. 50 anni fa il FUORI iniziò la sua storia e Fece la Storia; questo paese bigotto e perbenista fu scosso dalle iniziative libertarie, anche in tema di sessualità, da persone come Adele Faccio, Angelo Pezzana, Marco Pannella; una scossa radicale che cambiò la società italiana e conquistò diritti contro conservatorismi di destra e di sinistra; dobbiamo tutti ringraziare il coraggio dei Radicali di allora e di adesso - mai neppure citati dai vari ArciGay di oggi nei loro comunicati, siti web e pagine fb* - che misero la loro faccia davanti a un’opinione pubblica ben diversa dall’attuale. E dobbiamo costruire nuove conquiste di parità dei diritti, a cominciare dal matrimonio egualitario, uguale per tutti. L’Arci di ieri, satellite culturale del Pci, voleva cavalcare il tutto e l’anti-tutto: quale longa mano di un partito totale e totalitario, riuniva nella stessa sede Arci-caccia e Arci-anticaccia Legambiente. Perché l’Arci di oggi omette accuratamente perfino la parola 'radicali'? Perché neppure ci invita, neppure ci nomina, neppure risponde ai nostri messaggi? Sarà una semplice allergia stagionale o una rimozione intenzionale della storia, una vera e propria falsificazione storiografica che neppure in Unione Sovietica? Noi domani ci saremo, perché ci pare giusto così".