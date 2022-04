Sanremo: 11 paesi al Diritto Umanitario per parlare della guerra in Ucraina e dei suoi risvolti (Foto e Video)

I risvolti sociali, militari e medici del Covid-19 e i diritti internazionali violati in Ucraina sono i temi che vengono discussi oggi e domani nel corso della conferenza primaverile 2022 degli ufficiali europei riuniti nella ‘Gaminger Initiative’, con gli ufficiali della Riserva Europei all'Istituto Diritto Umanitario di Sanremo.

I delegati di 11 nazioni, sotto la presidenza del Comandante Filippo Imbalzano, discutono sulle risposte più efficaci da calibrare contro chi viola il diritto internazionale umanitario durante i conflitti. La Gaminger Initiative (GI) è l'Unione delle Associazioni degli ufficiali della Riserva di 11 nazioni e prende il nome da Gaming, località austriaca dove nel Monastero dei Frati certosini avvennero i primi incontri, dopo la caduta del muro di Berlino.

“Siamo onorati di avere nella nostra città i colleghi di altre 10 nazioni oltre all'Italia - dichiara il presidente degli Ufficiali della Riserva di Sanremo-Imperia, il Capitano Domenico Prevosto - la presenza di importanti personalità in servizio, presenti in questi giorni al fianco del personale in congedo, conferma lo straordinario impegno dei Paesi Europei in questo difficile momento”.

“La guerra in Ucraina è uno dei problemi che affronteremo oggi – ha detto il Comandante Filippo Imbalzano – in questo luogo che rappresenta il centro di propagazione e studio del Diritto Umanitario. Stiamo vivendo il momento nella nostra area di attività come ‘Ufficiali della Riserva’ e, con altri 10 paesi europei, vorremmo studiare il problema e produrre una dichiarazione in merito per sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica”. Come vede il futuro della guerra in Ucraina? “Non bene secondo me, almeno non la vedo breve. Per quanto riguarda una possibile espansione del conflitto ho molti dubbi. Non penso però che possa accadere”.

Presente anche il Comune all’incontro di oggi con l’Assessore Mauro Menozzi: “Colgo l’occasione per ringraziare l’Unuci che organizza il simposio che ospita a Sanremo 11 paesi per discutere le tematiche più attuali. Un passaggio importante per il momento storico che stiamo vivendo”.