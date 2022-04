Pace fatta tra ‘Sanremo On’ e The Mall, Faraldi: “Felice che la scelta dell’amministrazione sia stata apprezzata” (Video)

Ricordate il ‘Comitato No Outlet’? Ora è solo un lontano ricordo, come lo sono anche le manifestazioni, i volantini, le petizioni. La rete di impresa ‘Sanremo On’ ha aperto le proprie porte a The Mall, l’outlet del lusso descritto fino a poco tempo fa come la principale minaccia per il commercio del centro (tanto da paventarne una desertificazione) e, ora, diventato partner per l’organizzazione di eventi tanto da convocare conferenze stampa congiunte e unire i loghi in vista degli eventi di Pasqua. Scenario impossibile da immaginare al tempo della mobilitazione contro il suo arrivo in valle Armea.

La notizia è stata accolta favorevolmente dall’amministrazione comunale matuziana, al tempo tacciata dal ‘Comitato No Outlet’ di aver aperto le porte al colosso dello shopping. “Se non si ‘azzuffano’ più è motivo di vantaggio per tutta la città - commenta ai nostri microfoni l’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi - era una vicenda che durava da tempo, da quanto si era sparsa la notizia che The Mall avrebbe voluto aprire a Sanremo. Tutto il nuovo fa paura, sono contento che la scelta fatta dall’amministrazione all’epoca sia risultata apprezzata da tutto il tessuto commerciale sanremese. La presenza di The Mall è positiva dal punto di vista turistico per la promozione del brand Sanremo. È un bene per tutta la città”.

L'intervista all'assessore Giuseppe Faraldi