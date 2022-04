Nuovo parco urbano per Taggia: Longobardi "Entro fine estate un polo aggregativo a Levà con attività da 0 a 99 anni"

Procedono a pieno regime i lavori per il nuovo parco urbano di Taggia. L'assessore ai lavori pubblici Espedito Longobardi ha effettuato un sopralluogo per verificare l'andamento dell'intervento che andrà a modificare radicalmente una delle zone note per il degrado nel comune.

Da quando circa un mese e mezzo fa, l'area è stata affidata alla ditta Laibra per la partenza del cantiere, questo spazio di 3mila mq ha cambiato completamente volto. L'ex pista pump track era stata lasciata in eredità dall'amministrazione Genduso, poco prima delle elezioni, nell'aprile 2017. L'area venne presentata ma non inaugurata, lasciando un progetto e un tracciato abbozzato che in questi anni è stato vittima del degrado. Le erbacce alte hanno via via fagocitato il percorso fino ad arrivare a diventare riparo per i clochard, pochi mesi fa.

L'attuale amministrazione del sindaco Mario Conio ha pensato di rivisitare l'intera area, grazie ad un progetto in house dell'ufficio lavori pubblici, presentato nell'estate 2021. Si tratta di un appalto da poco più di 467mila euro e i lavori sono stati affidati a gennaio 2022.

"E' molto di più di tutto questo - racconta l'assessore Longobardi al termine del sopralluogo - Questo in pochi mesi diventerà un vero e proprio polo di aggregazione per tutto il territorio comunale con attività sportive e all'aria aperta per tutti, da 0 a 99 anni. Il nuovo parco urbano collocato a Levà, di fronte al municipio si trova in una posizione ottimale, baricentrica e di facile accesso anche per le famiglie di Taggia ed Arma".

Oggi le erbacce sono sparite e c'è rimasta la terra completamente rivoltata. "I lavori hanno permesso di riportare allo stato grezzo quest'area. - spiega l'assessore - E' stata fatta una importante opera di pulizia che ci ha permesso di far emergere i bellissimi cipressi che fino a qualche tempo fa erano spariti in mezzo a tutta la vegetazione incolta. Li preserveremo e valorizzeremo. Il progetto del Parco Urbano di Taggia punterà molto sul verde e sulle numerose attività all'aria aperta che abbiamo inserito".