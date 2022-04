Liguria: cannabis terapeutica, pubblicata manifestazione d'interesse per le aziende produttrici

È stata pubblicata la manifestazione di interesse per l’individuazione di aziende e operatori economici in grado di coltivare piante di cannabis da destinare alla fabbricazione di medicinali e materie prime farmaceutiche. E’ già possibile candidarsi compilando il modulo presente sul sito del Ministero della Difesa. La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 18 del 27 giugno.



"Siamo di fronte ad un passaggio fondamentale del processo di autosufficienza del Paese nella produzione di cannabis terapeutica - commenta il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l'Italia), annunciando la pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse per la qualifica di operatori economici per l’affidamento del servizio di coltivazione di piante da cannabis ad uso medico da conferire allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze".



"La selezione degli operatori economici - spiega Costa - si articolerà in 4 fasi: selezione qualitativa dei candidati; ispezione tecnica e giudizio di idoneità; conferma della manifestazione di interesse e trasmissione degli inviti alla procedura ristretta; avvio della sperimentazione con valutazione finale e giudizio di idoneità. Tutte le prove, i sopralluoghi, le valutazioni saranno eseguite o comunque monitorate dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, di concerto con il Ministero della Salute. Lo Stabilimento manterrà le attività di fabbricazione, controllo qualità e certificazione dei lotti di sostanza attiva".



"Questa è la dimostrazione che gli impegni assunti in questi mesi non sono solo semplici promesse ma prese in carico di responsabilità e azioni concrete. Per noi la salute e qualità della vita dei pazienti e il sostegno massimo possibile alle famiglie sono una priorità. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti del tavolo tecnico sulla cannabis terapeutica da me istituito al Ministero per il prezioso e costante contributo fornito, che è stato fondamentale per il raggiungimento di questo grande obiettivo" - conclude il Sottosegretario Costa.