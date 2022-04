Bordighera: dal 30 aprile via al corso di scrittura con Mary Del Barba e Daniela Bruno

A Borghetto San Nicolò di Bordighera via al Laboratorio di Scrittura “L’arte del racconto” con Mary Del Barba e Daniela Bruno. Il primo incontro si terrà sabato 30 aprile dalle 15 alle 17.30 presso la associazione Grazie don Bosco in via San Sebastiano.

"Entrambe conducono Laboratori dal 2016 e propongono un percorso di cinque incontri quindicinali per tutti coloro che vogliono conoscere tecniche e strategie per immaginare, stendere, rifinire, rivedere la narrazione di un racconto" - spiegano gli organizzatori - gli altri appuntamenti si terranno il 14 e il 28 maggio, il 4 e il 18 giugno, per ulteriori informazioni e iscrizioni si può telefonare ai numeri 320 0 221 0 11 (Mary) o 380 35 255 65 (Daniela)".