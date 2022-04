Sanremo: strada Senatore Ernesto Marsaglia in pessime condizioni, lettrice chiede intervento del Comune

La lettrice Manuela Camici chiede un intervento da parte del Comune per la manutenzione di strada Senatore Ernesto Marsaglia.



"In risposta all’amministrazione colgo l’occasione per lanciare un grido di aiuto principalmente per quel che riguarda la strada senatore Ernesto Marsaglia che essendo anche il 'biglietto da visita' della località è a dir poco imbarazzante con decine dì buche pericolosissime senza nessuna cura, con saltuari rattoppi dell’ultimo minuto con asfalto pronto che dura si e no una settimana, lo sfalcio della vegetazione che solo una volta l’anno a fine estate viene effettuato lasciando praticamente una strada monocorsia, frane scese ormai da anni lasciate lì sperando sempre nella provvidenza; per non parlare in inverno quando ci sono le gelate mai una volta che l’amministrazione si sia fatta trovare pronta con lo spargimento del sale, ogni anno dobbiamo sollecitare l’intervento così come la pulizia che in alcune strade secondarie non è mai stata fatta, in 15 anni solo una volta l’ho vista fare e quindi tocca a noi cittadini tenere in ordine e puliti i passaggi pubblici. Inoltre i pochi servizi sopracitati si fermano al prato, difficilmente vanno oltre come se la strada continuasse nel nulla… mai sono state pulite le griglie dello scolo dell’acqua piene dì detriti e foglie, per non parlare delle altre strade come Monte Ortigara o quella dì Bignone che ormai non esiste più e quindi ne è stata creata abusivamente una accanto che ha devastato un prato. Questi sono alcuni dei motivi per cui ci sentiamo abbandonati".