Target: Project Studio, idee innovative per un mondo nuovo

Project Studio nasce circa trent’anni fa dall’esigenza del titolare e del suo team di realizzare soluzioni personalizzate e all’avanguardia. L’azienda di Mario Puppo si trova nel pieno centro della Città dei Fiori e propone ai suoi clienti soluzioni innovative attraverso uno studio grafico e di comunicazione appositamente predisposto. Loghi aziendali, campagne a tema ma anche interfacce grafiche e moduli form.

Il team di Project Studio parte dall’analisi, progetta algoritmi e scrive software per raggiungere gli obiettivi. I servizi offerti dall’azienda riguardano anche scansione laser 3D e progettazione per: architettura, impianti industriali, scienze forensi e ricostruzioni di incidenti. L’azienda cattura lo spazio fisico necessario con le tecnologie adatte riuscendo a trasformare l’immagine in una nuvola di punti che permette di ricreare lo spazio e ciò che contiene nel mondo virtuale per ogni tipo di utilizzo.

Project Studio garantisce al cliente una serie di servizi personalizzati, dalla verifica di impianti progettati agli impianti già esistenti, il team dell’azienda è pronto a soddisfare qualsiasi esigenza. Il prodotto è sempre commisurato all’esigenza e non deve essere necessariamente complicato, le tecnologie si possono usare anche per riprodurre oggetti di uso quotidiano. Inoltre Mario Puppo e la sua squadra eseguono prove tecniche, da prove fonometriche a misure di inquinamento in genere, compresi gli inquinamenti da radiazioni elettromagnetiche e nucleari, un servizio completo che partendo dalla progettazione arriva sino al collaudo. Piattaforme multiple e molteplicità di linguaggi sono la forza dell’azienda, non importa con quale tecnologia o sistema operativo, il team di Project Studio adotta le migliori soluzioni per risolvere il problema.