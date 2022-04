JiuJitsu, gli imperiesi della Tribe tornano dalla 'Torino Challenge' con quattro importanti medaglie e due esordi assoluti sui tatami

Un migliaio di atleti circa si sono sfidati sui tatami del PalaRuffini a Torino per lo storico appuntamento del 'Torino JiuJitsu Challenge'. Uno degli eventi più longevi, in Italia, nel panorma di questo sport.

Ha partecipato anche la Tribe JiuJitsu di Imperia conseguendo ottimi risultati ma la soddisfazione più grande per la squadra capitanata dagli istruttori DePaolo e Aschero , è stato l'esordio assoluto di due atlete.

Si tratta della giovanissima Margherita Emmolo, 11 anni, che ha vinto la medaglia d'Oro nella categoria 'Ragazzi' e di Irene Sardo che, nella categoria Cinture Bianche Adulti, è andata subito a podio centrando la medaglia d'argento.

Sempre nella sezione femminile, Sara Arimondo ha ottenuto il bronzo nella Categoria 'Adolescenti' cinture bianche.

Si riconferma su alti livelli, Dario Belmonte vince l'oro nella categoria NoGi Master 1 cintura Viola.

Dalla palestra di via dei Gelsomini fanno sapere che quella di Torino è stata una tappa fondamentale per la crescita del gruppo e la preparazione verso i campionati Italiani, in programma al PalaMandela di Firenze dal 27 al 29 maggio, già designati l'appuntamento più importante della stagione.