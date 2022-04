Ginnastica: ottimi risultati nell'ultimo fine settimana per le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Continua lo svolgimento del calendario della Federazione Ginnastica d’Italia che, trovandosi a dover recuperare una serie di prove ‘saltate’ ad inizio anno, propone vari appuntamenti in ogni fine settimana.

La Ginnastica Riviera dei Fiori, per tenere coinvolti e gratificare i suoi numerosi ginnasti agonisti, è protagonista in varie competizioni delle 4 sezioni olimpiche FGI. Sabato e domenica scorsi a La Spezia, si è svolto il Campionato Regionale Individuale LD/LE di ginnastica ritmica. In questo caso si è trattato del recupero della 1ª prova inizialmente programmata in gennaio.

Buone prestazioni delle ginnaste ponentine che, rispetto all’esperienza precedente, hanno migliorato i punteggi. Sofia Pugachev, nelle allieve del livello LE ha ottenuto il miglior punteggio al cerchio finendo al 4° posto nella classifica assoluta. Nel livello LD le Junior si sono classificate: Giada Caridi al 7° posto col 2° punteggio al cerchio e la compagna di squadra Esmeralda Caporusso al 10°.

Per il tecnico Lorenza Frascarelli il bilancio della trasferta è positivo e lo staff tecnico societario della ritmica è al lavoro per organizzare quella di Ivrea dove, sabato prossimo scenderanno in pedana ben 34 ginnaste nel Torneo organizzato dallo CSEN, Ente di Promozione Sportiva con programmi tecnici interessanti.

Domenica scorsa a Genova, invece, si è svolta la 1ª Prova del Campionato Regionale Individuale di Artistica Femminile del livello LC. Due le ginnaste junior che si sono alternate agli attrezzi volteggio, trave e corpo libero. In una gara combattuta, dove le ginnaste hanno ottenuto punteggi alti, Giorgia Giovannini si è classificata al terzo posto a soli 0,50 centesimi di punto dalle due ginnaste classificatesi prime a pari merito. Bene anche Serena Conio 4ª ad un solo punto dal podio.

Le atlete sono state seguite in gara da Angelica Stella e da Sonia Di Marcoberardino, impegnata in giuria. Sarà sempre Genova la città dove domenica prossima è in programma la 2ª prova dello stesso campionato nei livelli LA e B con 8 ginnaste ponentine iscritte. E sempre sabato il Trampolino sarà protagonista a Torino per la 2ª Prova del campionato individuale e syncro Gold.