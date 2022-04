Nuoto, Lorenzo Giordano e coach Dreossi (Rari Nantes Imperia) in partenza per gli Italiani Assoluti:" Siamo emozionati. Preparati al meglio i 50 Rana"

Lorenzo Giordano è pronto per disputare i suoi primi Campionati Italiani Assoluti di Nuoto. L’atleta classe 2005 , allenato da Davide Dreossi, sarà impegnato mercoledì 13 aprile nei 50 Rana nuovamente allo stadio del Nuoto di Riccione e sarà tra gli atleti più giovani della rassegna.

Il giallorosso, all’ultimo, ha dovuto rinunciare ai 100 Rana, altra gara per la quale aveva ottenuto il tempo di qualifica, ma una forma influenzale lo ha tenuto lontano dalle vasche negli ultimi sette giorni, pregiudicandone la preparazione. Dreossi e Giordano hanno così valutato di lavorare al meglio sulla gara più veloce.

I Campionati cominceranno sabato 9 aprile e saranno trasmessi in diretta su RaiSport, con la batteria di Giordano prevista per le ore 10 di mercoledì 13 aprile.

Si tratterà di un doppio esordio dato che anche per coach Dreossi è la prima volta agli Assoluti come spiega nell’intervista video (la trovate su Facebook “Rari Nantes Imperia – Pagina Sportiva”):” Sarà un ‘esperienza fortissima per entrambi ma vogliamo andare là e fare il meglio. Siamo molti contenti e, allo stesso tempo , un po’ agitati. In estate, Lorenzo aveva fatto il tempo anche per i 100 Rana ma, per motivi di salute, abbiamo deciso di preparare al meglio soltanto i 50. La febbre di questi giorni ha probabilmente condizionato anche le prestazioni ai Criteria ma ora ha recuperato e vogliamo fare bene. Le gara saranno anche in diretta su RaiSport e quindi aspettiamo con ansia di vederlo anche in televisione.”

Rari Nantes Imperia che sarà di scena anche nel Gran Premio Esordienti A, su base regionale. Le gare si terranno alla piscina Sciorba di Genova il 9 e 10 aprile. I portabandiera giallorossi saranno Giulio Bellini, impegnato nei 100/200 Dorso e 200 Stile Libero, e Gianluca Gandolfo che gareggerà nei 100/200 Rana, 100 Dorso e 200 Misti.