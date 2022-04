Autoriparatori di nuova generazione: al via nuovo corso targato CNA e Fortec sulla gestione dei veicoli ibridi ed elettrici

Al via “Autoriparatori di nuova generazione”, il nuovo corso di formazione ed aggiornamento dedicato al mondo dell’autoriparazione targato CNA Imperia e Fortec, da anni partner esclusivo della formazione nel settore automotive. Tre serate in tre sedi diverse, Bordighera, Sanremo e Imperia, per approfondire le tematiche legate alla gestione dei veicoli ibridi ed elettrici: non solo teoria, ma anche attività pratiche, per capire come meglio muoversi in questa nuova frontiera dell’automotive.

Nella ricerca di fornire un supporto adeguato ai tempi, tenendo conto della penetrazione di mercato di tali veicoli, l’argomento del nuovo corso di formazione riguarda le vetture del gruppo STELLANTIS nello specifico FIAT 500 e PANDA Hybrid.

Gli argomenti principali saranno:

· Sistema BSG (BELT STARTER GENERATOR)

· Architettura dell’impianto elettrico ibrido

· Componenti del sistema ibrido

· Strategie di funzionamento sistema ibrido

· Modalità di manutenzione

«Il mercato dell’autoriparazione è in continua evoluzione ed è necessario essere al passo con il cambiamento. CNA assieme a Fortec accetta la sfida e si pone al fianco degli autoriparatori con obiettivi concreti e proiettati al futuro: la formazione continua gioca un ruolo fondamentale per sfruttare nuove opportunità», dichiara Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia. «La formula che abbiamo studiato con Fortec copre un aggiornamento formativo a 360° che entra nel dettaglio: i nostri corsi fanno parte di un progetto strutturato, che coinvolge tutti gli aspetti del mondo dell’autoriparazione, ovviamente partendo dallo studio dei problemi che l’autoriparatore affronta ogni giorno in officina».

E continua, «L’incontro sarà anche occasione per presentare il nuovo servizio di Assistenza legale gratuita per gli Autoriparatori associati a CNA Imperia. Si tratta di un nuovo strumento di assistenza: un servizio a tutto tondo per tutelare gli interessi degli autoriparatori nell’ambito della loro attività di impresa, durante la quale possono essere molteplici i casi in cui occorra la consulenza di un legale specializzato».

Gli incontri si terranno:

· lunedì 11 aprile alle ore 20.30 a Bordighera presso la sala riunioni della Croce Rossa

· martedì 12 aprile alle ore 20.30 a Sanremo presso la sede CNA, Via Bartolomeo Asquasciati 12 (Piazza Colombo)

· mercoledì 13 aprile alle ore 20.30 a Imperia presso la sede CNA, Piazza S. Francesco, 7

Per informazioni o per partecipare, contatta CNA Imperia ai seguenti recapiti: tel. 347 2915873 – vazzano@im.cna.i