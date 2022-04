Coronavirus: 76 nuovi casi nel Principato di Monaco, 38 i ricoverati in ospedale

Oggi sono stati rilevati 76 nuovi casi di covid nel Principato di Monaco per un totale di 11.019 persone colpite dall'inizio dell'emergenza.

Sono 38 le persone, di cui 25 residenti, ricoverate al CHPG. I guariti sono 27, in totale 10.723.

A questo mercoledì sera 199 persone sono monitorate dall'Home Monitoring Center, che supporta dal punto di vista medico i pazienti con pochi sintomi che devono rimanere in casa.