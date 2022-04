Dl Peste suina, Lega: "Entroterra torna a vivere, odg risorse attività in zona rossa"

“Grazie alla Lega ripartono le attività per outdoor, reti sentieristiche, escursionismo, arrampicata, pesca sportiva, bike e trekking. Col via libera alla Camera al dl Peste suina si conclude uno sforzo notevole che permette all’entroterra ligure e piemontese di tornare a vivere. La Lega ha compreso subito la portata del problema e si è attivata in modo sinergico tra Camera e Senato per permettere a tutti di tornare al più presto a frequentare i boschi e il magnifico entroterra. Ora le attività possono riaprire in corrispondenza della bella stagione. Nel frattempo è stato approvato anche un odg che impegna il governo a stanziare risorse per le attività connesse all’outdoor inserite nella zona rossa e costrette alla chiusura per almeno un paio di mesi. Un risultato concreto ottenuto grazie alla Lega al governo”.

Lo dicono in una nota i deputati liguri della Lega.