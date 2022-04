Imperia, non è morta di peste suina la cinghialessa ritrovata in strada Ciosa la scorsa settimana: lo certificano le analisi dell’Istituto zooprofilattico di Torino

Non è morta di peste suina la cinghialessa di circa 8 mesi ritrovata cadavere ai bordi di strada Ciosa a Imperia nell'entroterra portorino la scorsa settimana da alcuni passanti che avevano immediatamente avvisato la Sanità veterinaria dell’Asl 1 Imperiese . L’animale era stato ritirato e spedito all’Istituto zooprofilattico di Torino.

Le analisi effettuate hanno escluso che il decesso del giovane esemplare sia legato alla recente epidemia. Il corpo, non presentava segni di investimento (circostanza che aveva destato preoccupazione), ma non è stata rilevata in base all’autopsia , però, la vera causa della morte.

Intanto nei boschi del genovese e del savonese, dal 1º aprile si può ufficialmente tornare nei boschi: la giunta regionale ha firmato una delibera che riprende la legge approvata in Senato che sancisce la fine del lockdown dovuto all'epidemia di peste suina tra Piemonte e Liguria.

Lo avevano annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti e il vice presidente Alessandro Piana. La delibera della Regione è un via libera, ma con alcune precauzioni che gli escursionisti dovranno prendere.

“Abbiamo deliberato il piano regionale – ha spiegato Piana - che prevede l'apertura delle attività che erano state interdette in prima battuta dai ministeri. Questa importante novità non era scontata e neanche così certa, soprattutto in un tempo così breve. Ci tengo a ringraziare i dirigenti e i funzionari del mio dipartimento e quelli delle varie Asl chiamate in causa. La novità è che riprenderanno le attività legate all'aria aperta, quindi outdoor, biking e anche la pesca nelle acque interne e l'attività agro-silvo-pastorale. Non dimentichiamo come la crisi in Ucraina abbia contribuito ad aumentare in maniera esponenziale il costo dei foraggi, è giusto consentire ai nostri allevatori di potersi recare al pascolo per far fronte alle spese ulteriori che hanno dovuto sostenere in queste settimane, così come chi vive grazie al taglio dei boschi e altre attività".