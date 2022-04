Covid, oggi 183 nuovi positivi nell'imperiese: morto un uomo ricoverato all'ospedale di Sanremo

Sono 1.18 i nuovi positivi oggi in Liguria. A Imperia si registrano 183 nuovi casi, 216 a Savona, 866 a Genova e 252 a La Spezia. Uno solo è relativo ad una persona che non risiede nella nostra regione.

In totale i casi positivi nell'imperiese sono 1.908 (-35) mentre si registrano cinque nuovi ricoveri in ospedale in Asl 1: sono 39 i pazienti che si trovano in media intensità mentre sono tre sono terapia intensiva e questo dato rimane stabile rispetto a ieri. In totale, in Liguria, sono 253 (-5) le persone che si trovano in ospedale e di queste 8 sono in terapia intensiva.

Sono purtroppo 4 i morti segnalati oggi, registrati il 4 aprile. Un uomo di 92 anni è deceduto all'ospedale di Sanremo e un 88enne all'ospedale di Pietra Ligure. Morto un 80enne all'ospedale di Villa Scassi e un 90enne all'ospedale di Sestri Levante.