Sanremo (IM): I fiori protagonisti delle collezioni di Daphné, uno dei più prestigiosi atelier della Riviera e Costa Azzurra.

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Sanremo, nella centralissima via Matteotti, la strada dello shopping della città dei fiori. Qui, a pochi passi dal Casinò e dal Teatro Ariston, in un elegante palazzo troviamo Daphné, un atelier famoso nel mondo per le sue collezioni originali ispirate ai fiori ed ai colori della Liguria. Un’azienda, giunta alla seconda generazione, capace di coniugare tradizione artigianale e innovazione promuovendo il territorio e le sue bellezze.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Barbara e Monica Borsotto, attuali direttrici artistiche della casa di moda, proseguono l’attività di famiglia puntando sulla qualità per creare prodotti di grande eccellenza, belli e durevoli nel tempo, grazie anche all’uso di ricercati tessuti e delle tecniche dell’alta sartoria.

Le nuove collezioni moda ed accessori sono legate alla storia dell’atelier, ma sanno guardare al futuro. Capi classici, dalle linee pulite e con poche cuciture realizzati con grande esperienza e professionalità, prestando la massima attenzione ad ogni particolare dal taglio delle stoffe alle più piccole rifiniture.

Nel tempo le collezioni di Daphnè sono state scelte da storiche cantanti e dal jet set presente in Costa Azzurra come la Principessa Grace di Monaco, Dalida, Maria Callas e tante altre donne importanti ed eleganti.

La produzione, che inizia con la scelta di tessuti esclusivi, dal più sofisticato e nobile al più tecnologico, è in grado di accontentare chi cerca eleganza ed armonia, nel rispetto delle tendenze della moda con pezzi unici e raffinati. Abiti e foulard, che possono essere anche adattati alle più diverse esigenze delle aziende. Ma Daphné non è solo moda, ma anche profumi, grazie alle favolose creazioni del “naso” della famiglia, il papà Renzo Borsotto.

Di recente alle attività di famiglia si è anche aggiunto il Museo dedicato alla moda ed al profumo dove si possono ammirare abiti antichi e importanti collezioni, che offrono un interessante percorso attraverso la storia della moda.

Fiori e moda sono il connubio di grande successo, che ha permesso alla Maison Daphné anche di entrare a far parte del team delle aziende d’eccellenza scelte da Regione Liguria in occasione della recente Mission Expo Dubai.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriamo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

La Maison Daphné si trova a Sanremo in via Giacomo Matteotti, 17

Telefono: 0184 509176 e dispone di un sito dove è anche possibile acquistare i prodotti online: https://www.daphne.it/