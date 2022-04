Un nostro lettore, L.C., ci ha scritto a una settimana dalla segnalazione della rottura di una pietra miliare, al bivio tra strada Senatore Ernesto Marsaglia e strada San Giovanni a Sanremo:

“E’ una stata già stretta di per sé, pericolosa per veicoli e pedoni. Chiediamo che venga sistemata prima di eventuali incidenti anche perché non pensiamo servano progetti o stanziamenti particolari per intervenire”.