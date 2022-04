Volley: la NLP Sanremo conquista l'accesso alla Finale Four U18 in programma domenica

La Nlp Sanremo si qualifica per la Final Four Territoriale Fipav di Under 18 femminile. Le matuziane si sono imposte per 2/0 (26/24 25/16 ) sul VT Armataggia e 2/1 (25/17 25/27 15/10) sul Finalmaremola.



"Quasi un percorso ad ostacoli per la SushiHouseNlp che si era classificata seconda in regular season solo per differenza set con VTArmataggia qualificandosi così alla seconda fase prevista a Celle Ligure il 27 marzo dove si è arresa solo al tiebreak alle padrone di casa del Celle Varazze. - raccontano dalla squadra di Sanremo - Restava un ultima possibilità: la terza fase di sabato 2 aprile nella palestra comunale di Ospedaletti. Qui le matuziane hanno dimostrato tutta la loro determinazione a voler raggiungere la final four con due belle e combattute partite anche grazie al continuo incitamento dei propri tifosi".



Questa la formazione: Barri Adriana, Pizzio Rebecca, Casella Veronica, Breviario Martina, Canale Caterina, Dunnebacke Elisabeth, Campanale Alyssa, Delbò Alice, Valsecchi Andrea, Sammassimo Eleonora, Calvini Elena, Scalzi Giada, Forte Cecilia. Assenti Smeraldo Fabiana e Militano Alice.



Commentano gli allenatori Michela Valenzise e Sergio Bruno: "Siamo molto contenti. La squadra pur essendo composta da 2005/2006, mentre l'annata limite della categoria è il 2004, e con due assenze importanti ha dimostrato grande carattere e determinazione lottando per questa importante traguardo. Ora ci attende la difficile semifinale con il Carcare ma ci proveremo con tutte le nostre forze per arrivare in finale".



Teatro della Final Four sarà l'impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Bussana domenica 10 aprile con questo programma:



- ore 11 - campo n. 2 SushihouseNlp / Pallavolo Carcare; campo n. 3, Pallavolo Albisola / Celle Varazze Volley;



- ore 16 - campo n. 2 Finalissima.



Domenica 3 aprile, sempre ad Ospedaletti è andata in scena la seconda fase di under 16 femminile. La PowertoolNlp ha perso l'accesso alla final four solo al tiebreak di una partita al cardiopalma (25/22 25/23 16/25 22/25 7/15) col Celle Varazze e dopo aver vinto 3/0 con il Golfo di Diana la prima partita.



Questo il commento degli allenatori Michela Valenzise e Silvia Cimino: "Un grande applauso a questa squadra che ha dimostrato comunque il proprio valore a livello territoriale con il primo posto in regular season a punteggio pieno e questa qualificazione sfiorata all'ultimo set".

Questa la formazione: Barri Adriana, Belli Beatrice, Simonin Chiara, Breviario Martina, Canale Caterina, Valsecchi Andrea, Sammassimo Eleonora, Scalzi Giada, Casazza Carlotta, Forte Cecilia. Assenti Militano Alice e Vannozzi Ilaria.



Il commento del presidente Cesare Fagnani: "Grande soddisfazione per questo risultato che non solo premia le ragazze e gli allenatori ma che sottolinea ancora una volta il buon livello tecnico nei campionati giovanili della nostra società. Domenica toccherà a noi rappresentare la provincia contro le tre forti formazioni del savonese. Devo però ringraziare il San Giovanni Volley di Ospedaletti che ancora una volta ha dimostrato la salda collaborazione tra le nostre società condividendo non solo la palestra ma il lavoro che ha portato a questa qualificazione".