Pallavolo: SdP Mazzucchelli, il resoconto dei match degli ultimi giorni

La settimana che si è appena conclusa è stata molto impegnativa per la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli. Diverse squadre “mazzu” sono scese in campo per disputare le partite tra recuperi, concentramenti e partite di calendario.



Venerdì 1° aprile si è giocato il recupero della partita di U14/F FIPAV. Al Mercato dei Fiori alle ore 15.45 , la Conad City Mazzu ha affrontato il San Pio X Loano nel recupero della 9° giornata. Le atlete matuziane non sono riuscite ad imporsi sulla formazione ospite che invece ha ottenuto la vittoria per 3 set a 0: 21/25 , 15/25 , 15/25.



Sorte diversa è toccata invece alle ragazze della Riviera Mazzucchelli che alle ore 18 ad Imperia presso il Palazzetto S.Lazzaro, hanno affrontato le padroni di casa dell’Imperia Volley. Ottima prestazioni delle ragazze matuziane che ottenendo un’importante vittoria per 3 set a 0, si sono portate in vetta alla classifica. Di seguito il punteggio dei set: 21/25 , 11/25 , 20/25.



Sabato 2 aprile, alle ore 15.30 presso la palestra Villa Citera a Sanremo, le ragazze della Conad City Mazzu hanno affrontato il Golfo di Diana Volley, nella partita valida per il campionato U14/F FIPAV. Le giovani ragazze matuziane ne sono uscite con una sconfitta per 3 set a 0 con I seguenti punteggi: 15/25, 18/25 , 14/25.



Domenica 3 aprile, alle ore 19.00 al Mercato Dei Fiori di Sanremo, si è giocata la partita di 1° Divisione Maschile FIPAV tra la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli e il team Sabazia Volley. Anche in questa partita la formazione di casa non è riuscita ad imporsi subendo una sconfitta per 3 set ad 1 con I seguenti parziali dei set: 21/25 , 25/22 , 19/25 , 22/25.



Per avere un’dea più precisa della settimana matuziana, abbiamo scambiato due parole con Giorgio Lanteri, direttore sportivo della società “Mazzu” che ci ha detto: "La settimana è stata tutto sommato positiva. Siamo andati molto bene nell’U14F dove la nostra squadra, frutto della collaborazione con il Riviera Volley Sanremo, ristorante Solentiname Riviera Mazzucchelli, guidata dalle coach Licia Reggiani e Mara Tokic , ha conquistato il primo posto del girone A contro un'ottima Imperia Volley. Questa vittoria permetterà alle nostre ragazze di approdare alla seconda fase dove si dovrà poi confermare quanto fatto di buono fino ad ora".



"Bene anche le U13F Conad City Mazzu che, lunedì sera, hanno confermano di essere all'altezza del loro campionato vincendo agevolmente contro il Gabbiano Andora sotto la guida di Valter De Alessandri. - ha aggiunto - Purtroppo le ragazze della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi invece, stentano a decollare complice la giovane età ed il brutto periodo del covid. Infatti, in seguito a tutte queste complicanze, si sono piazzate al terzo posto nel concentramento U16F che avrebbe dato l'accesso alla final four territoriale di categoria, che si sarebbero disputate ad Albisola. Questa “frenata” ha solamente rimandato tutto ciò che di buono la squadra sta facendo sotto la guida dell'ottimo e caparbio coach Raffaele Sini. Sono convinto che, continuando con questo spirito e con questa voglia di imparare, la squadra potrà darci parecchie soddisfazioni".



"Sono andate bene anche le ragazze del Arma Mazzu che, guidate dal coach Rudi Squillace, hanno disputano il concentramento per accedere alla final four territoriale del campionato U16F piazzandosi al secondo posto, arrendendosi solo ad una stratosferica Imperia Volley. Anche questa squadra è frutto della collaborazione tra la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli e l’Arma Taggia. Un incoraggiamento e un grazie va fatto in particolare alla squadra maschile U19M che con mille e più difficoltà quali infortuni, malattie e rinunce dovute al covid, continua ad onorare il campo. Sotto la guida del Coach Fabrizio Cane, si vedono continui passi in avanti sia sotto l’aspetto del gioco che, soprattutto, sulla crescita dei ragazzi. Infatti, 2 degli atleti dell’U19/M parteciperanno al raduno della selezione maschile: Gianmaria Tinelli e Samuele Arnaldi” - conclude Giorgio Lanteri.