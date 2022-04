Pallamano: la San Camillo Riviera Imperia vince anche contro il Vence e mantiene il primo posto

La squadra Senior femminile della San Camillo Riviera continua nella serie di successi imponendosi anche, sabato scorso, in casa contro il Vence per 30-22, e mantenendo il primo posto in classifica nel campionato Dipartimentale francese (Eccellenza Prima Divisione).

“Non ci sono mai partite semplici - commenta il dirigente Piero Torielli – e anche contro l'ultima in classifica bisogna tenere alta la concentrazione. Cosa non fatta in un primo momento della gara. Poi tutti insieme abbiamo trovato negli spogliatoi le giuste motivazioni per concluderla con un bel risultato che ci permette di consolidare la prima posizione”.

In evidenza come miglior realizzatrice Maria Traverso con 13 reti ed il portiere Ariana Bocica con 18 parate. Al termine dell'incontro le due compagini hanno posato insieme per una simpatica foto di gruppo. Ora il campionato si ferma per due settimane per la pausa pasquale e riprenderà il 30 aprile.

Formazione San Camillo: Sara Atzori 3, Ariana Bocica portiere, Raffaella Broi 1, Alice Olivieri, Clara Pellicari 2, Marianna Polimeno 1, Roberta Realino 1, Giulia Repetto 7, Marta Siviglia 2, Ksenija Susa, Maria Traverso 13, Samira Wiedemann. Allenatore: Antonella Maglio; Dirigente: Piero Torielli.