Incontri con i Sindaci, ieri riunione tra il presidente della Provincia Scajola e i primi cittadini della Val Crosia

Proseguono gli incontri del Presidente della Provincia Claudio Scajola con i sindaci sul territorio. Ieri sera alla sala polivalente di Vallecrosia erano convocati i primi cittadini del comprensorio. Il Presidente Scajola, dopo aver illustrato la situazione riguardante la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il Trasporto pubblico locale e il servizio idrico integrato, ha illustrato gli interventi in programma sulla viabilità della vallata. Sono previsti lavori di ripristino di barriere e protezioni, consolidamenti (in programma c’è un intervento di consolidamento sulla Bordighera-Seborga-Negi per una spesa complessiva di 300 mila euro), e bitumature per una spesa complessiva di 180 mila euro. Anche i Comuni del comprensorio beneficeranno del contributo della Provincia per lo sfalcio dell’erba e per la pulizia delle cunette, pari a un euro per ogni metro di strada provinciale di competenza.

I lavori sulla viabilità hanno monopolizzato gli interventi e le richieste dei primi cittadini. In particolare il sindaco Isio Cassini (Soldano) ha chiesto l’aiuto della Provincia per il ripristino delle strade interessate dai lavori per la posa della fibra ottica, e per il ripristino nella zona in cui da tempo insiste una frana che coinvolge anche proprietà private.

All’incontro di ieri hanno partecipato il sindaco e consigliere provinciale Armando Biasi (Vallecrosia), Vittorio Ingenito (Bordighera), Roberta Guglielmi (Vallebona), Pasquale Ragni (Seborga), Isio Cassini (Soldano), Silvano Pisano (Apricale), e il commissario prefettizio Rosa Abussi (Perinaldo).