Imperia: nasce il tavolo permanente sulla scuola chiesto dalla Rete degli Studenti Medi

Ieri, ad Imperia, i rappresentanti della Rete degli Studenti Medi hanno incontrato il Presidente della Provincia Claudio Scajola. Nasce così il tavolo di lavoro permanente sulla scuola richiesto nelle scorse settimane.

"La creazione di questo tavolo ci conferma di come la scuola possa e anzi debba, ripartire dagli studenti stessi, elemento centrale e fondamentale all’interno di tale istituzione. - sottolineano dalla Rete degli Studenti Medi - ci aspettiamo dunque un proficuo percorso collettivo che ci permetta infine di parlare della scuola di Imperia come vanto e non come vergogna".



"Questo importantissimo evento non è che un punto di partenza e non un punto di arrivo. Come tale continueremo a rappresentare gli studenti della provincia nelle scuole, nelle istituzioni e nelle piazze. Che la scuola riparta dagli studenti!" - concludono.