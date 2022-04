Un volo di Colombe Albertengo. I Piemontesi sono fatti di un’altra pasta!

Una famiglia di panificatori

Gli Albertengo hanno “le mani in pasta” da circa due secoli. La tradizione non si è mai interrotta: era panettiere il bisnonno di Livia e Massimo, Giovanni Battista, così come i nonni Michele e Lucia. È stato panettiere il papà, Domenico, che, appreso il mestiere, seppe però intuire la grande trasformazione del secondo Dopoguerra in Italia, quel “miracolo italiano” che portò alla ribalta nazionale due dolci della tradizione locale: il Panettone e la Colomba.

Oggi: i lievitati da ricorrenza Albertengo

Rispetto e costanza della qualità artigianale, mantenimento della lavorazione secondo le linee guida della lievitazione naturale nella “camera bianca”, dei tempi necessari di lievitazione e di cottura: in tutti questi anni la produzione si è affinata e modernizzata, ma molte fasi avvengono ancora oggi manualmente, per mantenere un controllo costante. I fornitori delle materie prime sono stati selezionati negli anni e molto raramente cambiano: farine, uova, burro, uvette, canditi, altra frutta. Da questi rapporti di lunga data nasce il “protocollo Albertengo”, che consente un minuzioso controllo di tutta la filiera, una tracciabilità documentata e una eccezionale stabilità dei prodotti. Tutti accorgimenti atti a garantire l’assoluta qualità del prodotto: dall’aspetto al profumo, alla sofficità e al sapore.

LA SELEZIONE PIEMONTE

Se solo si alzano gli occhi al cielo, dal laboratorio di Albertengo, il “Re di pietra” è sempre lì a ricordarlo: siamo in Piemonte, e questo è un punto di orgoglio sembra dire il Monviso. Il Piemonte è terra di storia e di sapori: piemontesi da generazioni, gli Albertengo hanno lanciato una nuova linea in cui sono protagoniste alcune eccezionali materie prime che il Piemonte regala: ecco la “Selezione Piemonte” caratterizzata dalla nocciola Piemonte IGP delle Langhe, regina dell’Alta Langa, coltivata nell’azienda agricola Albertengo di Levice e riconosciuta come la migliore nocciola al mondo, viene utilizzata sia nella glassa che nella decorazione; dal burro di panna ricavato da latte piemontese, trasformato da un’azienda vicinissima ad Albertengo in una filiera controllata per garantire gusto e qualità; dal vino Moscato delle colline di Santo Stefano Belbo, dolce e aromatico, un’eccellenza vinicola piemontese.

Grandi formati: i lievitati “fuori misura”

Albertengo è specializzata nella produzione di maxi formati dei lievitati classici e al vino: le Colombe arrivano fino a 3 chili, mentre per i Panettoni sono disponibili maxi formati da 5, 10 e 20 chili. I primi lievitati “big size” uscirono dal forno costruito appositamente nel 1981: erano 16 e pesavano 4 chili l’uno. Un esperimento riuscito e oggi consolidato.

La mission di Albertengo è da sempre quella di perseguire la qualità a 360 gradi, investendo in ricerca e innovazione e migliorando i prodotti rimanendo fedeli alla tradizione.

NOVITÀ PASQUA 2022

Per la Pasqua 2022 Albertengo firma la nuova Colomba all’Ananas. Una vera specialità nata dal sapore dolce e delicato dell’ananas abbinato alla tradizione della pasta lievitata.

Gli altri prodotti della Pasqua 2022 Albertengo

Le classiche (disponibili anche nei nuovi astucci)

Gran Piemonte al Moscato: Colomba dal gusto unico che nasce dall’unione della ricetta Albertengo con l’alta qualità del Moscato. Ricca di uvetta, senza agrumi.

Ricetta Antica: Classica Colomba nel rispetto della più antica tradizione, soffice nella lievitazione, delicata nel gusto. Ricca di canditi: è perfetta per chi ama il sapore fresco dell’arancia candita

Sovrana: Colomba nel segno della tradizione: uvetta, canditi, ricoperta di una croccante glassa decorata con mandorle e granella di zucchero.

Tradizionale: Colomba piemontese, ricca di uvetta e canditi, preparata con materie prime d'eccellenza ricoperta con glassa e decorata con mandorle e granella di zucchero.

Cioccolato: Colomba ricca di una pioggia di gocce di puro cioccolato fondente, glassato e decorato con mandorle e granella di zucchero. Senza agrumi.

Primavera incarto

Caffè: Grande specialità dall’aroma inconfondibile, in cui il caffè diventa parte integrante dell’impasto arricchito da gocce di cioccolato fondente. Senza agrumi.

Senza Canditi: Colomba ricca di morbida uvetta. Incartata a mano.

Delice: Colomba speciale senza uvetta e canditi; il soffice impasto profuma di arancia.

Grand Cru

Vin Santo: Una grande specialità nata dall'incontro tra l'intenso e aromatico Vin Santo Santa Cristina Valdichiana Toscana e il soffice impasto Albertengo.

Brachetto d’Acqui: Una grande specialità nata dall'incontro tra il dolce e profumato Brachetto d’Acqui Giulio Cocchi e il soffice impasto Albertengo.

Moscato Passito Vignaioli di Santo Stefano Belbo: glassata, senza scorze di agrumi, è l’unione perfetta tra il dolce e aromatico Moscato Passito prodotto dai Vignaioli di Santo Stefano Belbo e il soffice impasto Albertengo ricco di morbida uvetta, ricoperto con glassa, decorata con mandorle e zucchero.

Frutti di primavera

Pesca e cioccolato: Grande specialità ricca di morbidi pezzi di pesca e gocce di cioccolato fondente.

Albicocca: Specialità dal gusto originalissimo, grazie all'albicocca, aggiunta direttamente al soffice impasto Albertengo.

Fantasia di frutta: Dal gusto originalissimo ricca di morbidi e profumati canditi (arancia pesca, albicocca e amarena) con un tocco di zenzero.

Amarena e cioccolato: Grande specialità, ricca di morbidi pezzi di amarena e gocce di cioccolato fondente.

Limone: Colomba dall’impasto morbido e soffice con profumati pezzi di limone di Sorrento candito fresco.

Mela: Morbido impasto a lievitazione naturale con pezzi di mela profumati e delicati per una specialità dal gusto inconfondibile

Ananas: Una vera specialità nata dal sapore dolce e delicato dell’ananas abbinato alla tradizione della pasta lievitata.

Frutti di bosco: Specialità ai frutti di bosco, ricoperta con glassa e decorata con mandorle e granella di zucchero.

Le Farfalle Borsetta

Gran Piemonte al Moscato: Colomba dal gusto unico che nasce dall’unione della ricetta Albertengo con l’alta qualità del Moscato. Ricca di uvetta, senza agrumi.

Pesca e cioccolato: Colomba ricca di morbidi pezzi di pesca e gocce di cioccolato fondente.

Le Colombe Albertengo sono anche disponibili con originale oggettistica regalo: oltre alle borsette, con pareo spiaggia, telo mare, eleganti foulard e sciarpine.

Le trovi nei negozi negozi specializzati, enoteche, pasticcerie, dolcerie. Oppure sul sito www.albertengo.net/ da mettere direttamente nel carrello o, ancora, presso lo spaccio in sede a Torre San Giorgio.

Albertengo Panettoni e Colombe - Via Cardé 2/A - 12030 Torre San Giorgio (Cn)

Albertengo in numeri:

Anno di fondazione: 1905

Personale: 40 dipendenti (a cui vanno aggiunti gli 80 stagionali)

Superficie dello stabilimento: 20 mila metri quadri coperti

Produzione annua: un milione e mezzo di pezzi (di cui 75% Panettoni, 25% Colombe)

Certificazioni: Iso 18000 e Iso 14000

Associazioni: Confapi Cuneo e Unione Italiana

Food Fatturato annuo: 11,5 milioni di euro

Rete di distribuzione: negozi specializzati, enoteche, pasticcerie, dolcerie, omaggistica

Quota export: 25% (Albertengo esporta in 27 Paesi del mondo, tra Europa, America, Africa, Asia, Oceania).