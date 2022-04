Volley: bella vittoria e qualificazione alla seconda fa per l'Under 17 della Nuova Lega Pallavolo Sanremo

Si chiude con una bella vittoria per la Nlp Sanremo la regular season del campionato Under 17 maschile. L'Impresa Edile Amg ha affrontato i pari età dell'Albisola blu imponendosi per 3-0 (25/18, 25/11, 25/12).

Partita mai in discussione che ha permesso al tecnico Michele Minaglia di dare ampio spazio a tutta la rosa. Da sottolineare l'ottima prova di Mattia Chiantore, classe 2008. Con la vittoria i matuziani terminano al secondo posto del girone A e conquistano il diritto per accedere alla seconda fase.

La formazione: Christian Farisano, Giovanni Paolo Corsaro, Federico Bortesi, Gabriele Ghiretti, Filippo Migliore, Hicham El Jaidouli, Carlos Mauro, Mattia Chiantore, Lorenzo Graglia, Alessio Balbis (capitano).

Il commento dell'allenatore: “Una buona gara, siamo cresciuti molto da inizio stagione ma abbiamo ancora da lavorare. Ci attende ora nella seconda fase una determinante sfida con il Carcare, terza classificata del girone B, dove in palio ci sarà un posto per la Final Four". La gara è in programma lunedì 11 aprile alle 19,15 al Mercato dei Fiori di Bussana.