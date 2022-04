Rugby. La palla ovale chiama, le scuole rispondono. Che spettacolo la prima edizione di ‘EduRugby’ (Foto)

Tanta voglia di stare insieme, agonismo dal primo all’ultimo minuto, tifo incessante, rispetto del compagno e degli avversari, l’immancabile terzo tempo e, alla fine, la meritata coppa.



Sono tutti gli ingredienti della prima edizione di ‘EduRugby’ andata in scena sabato sul campo di Pian di Poma, la casa del Sanremo Rugby. Il progetto, curato dallo staff biancazzurro e dal coordinatore dell’attività scolastica Alberto Ferrara, ha visto la palla ovale protagonista anche sui banchi di scuola con la ‘Pascoli’ e la ‘Dante Alighieri’ che hanno risposto senza indugi alla chiamata.



A Pian di Poma si sono fronteggiati i ragazzi e le ragazze dei due istituti in una serie di match che hanno poi decretato la vittoria di misura della ‘Pascoli’. Gare equilibrate, giocate con intensità fino all’ultimo minuto e accompagnate da un grande tifo. La premiazione all’interno della club house ha visto il riconoscimento per la miglior giocatrice e il miglior giocatore oltre, ovviamente, alla coppa per la scuola vincitrice.



“È stata una grande esperienza di collaborazione con due scuole di Sanremo dopo tutto quello che si è sofferto per il problema del covid, una valvola di sfogo per i ragazzi che hanno sofferto tanto in questi due anni - ha commentato Alberto Ferrara al termine della giornata - lo sport è vita, divertimento, speriamo di aver dato un nostro piccolo contributo affinché questi ragazzi tornino all’attività sportiva. Hanno imparato la gioia di stare insieme, il ritorno a stare in compagnia con l’obiettivo di raggiungere qualcosa di importante, i ragazzi hanno bisogno di obiettivi. Si è toccata con mano la loro voglia di vincere”.

“Per il prossimo anno vogliamo sviluppare il progetto aumentando il numero di scuole coinvolte - ha concluso Ferrara - speriamo almeno di raddoppiarle per rendere il torneo ancora più interessante e motivante”.



“Teniamo molto all’attività scolastica e al suo sviluppo, un ‘grazie’ di cuore a tutti i ragazzi, ai loro genitori e agli insegnanti delle scuole che si sono adoperati per la riuscita dell’evento - concludono dalla società biancazzurra - vogliamo ringraziare di cuore anche lo staff tecnico, Donato Nesta, William Verdese, Agostino Minniti e Giacomo Battistotti oltre a tutti i ragazzi del settore giovanile”.