Un altro successo per la Grafiche Amadeo maschile, nel campionato di Serie C regionale. I ragazzi di Massimo Ciogli, nella lunga trasferta a Santo Stefano Magra, hanno sconfitto il Volley Logisteel per 3-2, confermando con la quarta vittoria consecutiva il terzo posto in classifica.

“E’ stata un'altra bella gara - spiega il coach Massimo Ciogli – e potevamo anchevincere anche per 3-0, visto che il terzo set si è chiuso ai vantaggi, ma abbiamo subito la reazione degli avversari”.