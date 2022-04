Pallavolo: la Under 16 dell'Imperia Volley conquista un posto nella 'Final Four' del campionato territoriale

La copertina di questa settimana è tutta per la formazione Under 16. Impegnata in uno dei quattro triangolari valevoli per designare le finaliste alla ‘final four’ del prossimo 24 aprile a Imperia che decreterà la formazione campione del comitato Fipav ponente (Province di Imperia e Savona).

Le giovani imperiesi si sono imposte con il medesimo risultato (3-0) in mattinata sulle savonesi del Planet Volley e nel pomeriggio sulle tabiesi dell’Arma Mazzu. Con i risultati provenienti dagli altri triangolari vengono definiti anche gli accoppiamenti delle semifinali che si disputeranno in contemporanea, al mattino, sui due campi del Palazzetto dello Sport di Imperia.

Giocheranno. Imperia Volley-Vitrum & Glass Carcare e Clapsy Albisola-Celle Varazze Volley con le vincenti che, nel pomeriggio, si contenderanno il titolo. Sotto gli altri risultati della settimana.

Campionato Regionale serie D/F

Imperia Volley – Normac Volley GE VGP 1 – 3 (12/25-17/25-25/17-15/25)

Campionato Regionale serie D/M

Volley Uscio - Imperia Volley 3 -0 (25/14-25/14-25/23)

Campionato U16F – Seconda Fase

Imperia Volley – Planet Volley SV 3 – 0 (25/11-25/10-25/13)

Imperia Volley – Arma Mazzu 3 – 0 (25/11-25/12-25/10)

Campionato U14 F/A

Imperia Volley – Riviera Mazzu 0 – 3 (21/25-11/25-20/25)

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano

Mazzu1 - Imperia Volley A 3 -0 (25/10-25/14-25/9)

Campionato U12 Centro Sportivo Italiano

Imperia Volley – Maremola 1 – 2 (17/25-25/22-18/25)