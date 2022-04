Pallacanestro: il BKI Compass SpA vince in casa contro la Juvenilia Varazze 62 a 56

BKI Compass SpA 62 - Juvenilia Varazze 56



Per l’ultima giornata di stagione regolare, i ragazzi del presidente Bruno, ospitano la formazione varazzina. Ospiti che arrivano alla Maggi con una squadra rinforzata, giovane e migliorata rispetto alla gara di andata ed infatti la partita parte subito con le marce alte con vantaggi che si ribaltano fino al 22-22 per chiudere il primo quarto. Nel secondo periodo calano da ambo i lati le percentuali ma Imperia è brava a tenere con la difesa e a chiudere avanti di 4 lunghezze. Al rientro in campo la partita rimane combattuta con i padroni di casa che tentano la fuga, ma Varazze non ci sta ad abbandonare la partita. Fino alla sirena finale Imperia conduce, ma va sicuramente un grosso plauso ad un avversario che ci ha fatto sudare la vittoria per 40 minuti.



“Nonostante una partita tirata, abbiamo espresso un gioco migliore rispetto alle ultime uscite e questo è un buon segnale. Difensivamente abbiamo fatto altresì un buon lavoro tenendo una compagine di talento, giovane ed atletica a 56 punti. Non possiamo sicuramente accontentarci, dato che ora ci sanno 4 partite di fase ad orologio da non sottovalutare assolutamente e soprattutto i match in casa contro Savona ed Ospedaletti saranno prove durissime. Con queste quattro partite prima della fase playoffs bisogna alzare il livello in allenamento per provare a fare un finale di stagione all’altezza”.



Imperia: Fossati L. 11, Valdez Perez, Berselli, Mancuso 7, Rotomondo 10, Moraglia 18, Carlucci 8, Lo Mastro, Canobbio 8, Viale.

Coach: Pionetti



Varazze: Delfino 2, Guida 23, Erasmo, Caviglia, Valle 4, Bogni 2, Fabbri 1, Bruzzone 20, Ferretti 2, Burgassi 2.

Coach: Pozzo