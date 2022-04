Nuoto: un imperiese e un sanremese protagonisti ai regionali di staffetta disputati a Genova

Gli imperiesi Federico Bosticco e Emauele Pandolfi sono stati protagonisti al campionato regionale di staffette di categoria invernali, che si sono svolti nel weekend alla piscina ‘La Sciorba’ di Genova.

Le finali del campionato regionale hanno visto i giovani atleti del panorama natatorio ligure confrontarsi in vasca nelle staffette 4x100 stile libero, 4x100 misti e 4x200 stile libero per le categorie Ragazzi e Juniores. A rappresentare il Ponente ligure la società ‘Idea Sport’ di Albenga, agli ordini dei tecnici Matteo Marmenti e Tiziana Campi, nelle cui fila militano l’imperiese Bosticco e il sanremese Pandolfi che, insieme ai compagni di squadra Ruben Cacciamani e Gabriele Mirotta si sono aggiudicati la medaglia d’argento e quindi il titolo di vice-campioni regionali nella staffetta 4x100 stile libero categoria Juniores.

Medaglia di bronzo, invece, per la staffetta femminile 4x100 stile libero categoria Juniores composta dalle nuotatrici Camilla Vio, Sofie Alberti, Emma Balbis e Matilde Riccardi. Medaglia d’oro e quindi titolo di campionesse regionali nella staffetta 4x100 stile libero categoria Ragazzi per la staffetta composta da Anna Balbis, Beatrice Zago, Rachele Molinar Min e Sara Pirrotta. Medaglia di bronzo invece per quella maschile composta dagli atleti Luca Sanfratello, Mattia Camilli, Pietro De Andreis e Filippo Sala.

Medaglia d’argento è infine arrivata nella staffetta 4x100 mista composta dalle nuotatrici Gaia Alberti, Anna Balbis, Beatrice Zago e Sara Pirrotta. I risultati conseguiti dagli atleti dell’Idea Sport di Albenga hanno consentito di realizzare un punteggio totale che ha permesso di conquistare il terzo posto assoluto nella classifica società sia per la categoria Ragazzi che Juniores confermandola prima realtà natatoria del Ponente Ligure.