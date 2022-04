I 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy vincono in trasferta. Gli allievi biancorossi sabato sono tornati in campo e hanno affrontato il Riva Ligure in una partita valida per il campionato Allievi 2006.

Sul campo di Santo Stefano al Mare i giovani biancorossi hanno segnato grazie ai gol di Tiberti, di Moleri, di Lino e di Basilii e alla doppietta di Cariello vincendo così l'incontro 0-6.