Atletica Leggera: weekend di ottimi risultati per gli atleti della Ventimiglia Marathon

Weekend di successi per gli atleti del Ventimiglia Marathon. L’atleta Davide Briozzo entra di diritto dell’olimpo della maratona con un’eccellente prestazione alla Maratona di Lamone in provincia di Ravenna. Sotto le sapienti mani del coach Cuffaro Nino, con una condotta di gara regolare, riesce a demolire il muro delle 3 ore concludendo i 42 km e 197 metri in 2h55’59”. Giunto al traguardo con il piglio del campione è travolto da giusta comprensibile emozione.

La domenica del Ventimiglia Marathon si arricchisce di una nuova stella Alberto Rubegni, si presenta sul nastro di partenza alla maratona sul Lago di Garda da debuttante assoluto sulla distanza della corsa regina dell’atletica leggera, al traguardo si attesta anche lui sotto le 3 ore. Una prestazione che assume i connotati di una impresa sportiva se si considera lo scotto dell’inesperienza che l’atleta ha dovuto patire, ma che sarà certamente foriero di futuri successi.

Si convalida in uno strepitoso stato di grazia l’atleta Christian Bramato. Dopo aver stabilito il proprio personal best nella mezza Nizza si conferma, sulle strade francesi, sulla distanza dei 10km nella Prom Classic in 36’48”a dimostrazione della sua polivalenza che gli consente di adattarsi a qualsiasi distanza non facendo mai mancare il risultato.

Sulle strade meneghine della Milano Marathon, nel settore femminile si conferma atleta di valore Lucia Radosova concludendo la sua fatica in 3h35’09” in una convincente prestazione che solo per un non nulla non rappresenta il proprio personale. Da segnalare il veterano, il recordman in fatto di numero di maratone concluse, l’atleta Ventimigliese Teodoro Monsa che seppur ostacolato da un susseguirsi di infortuni che ne hanno minato la condizione, riesce ad aggiungere all’elenco la Maratona di Rimini.

Una rappresentanza del Ventimiglia Marathon negli atleti Bruno Stilo, Benedetto Nanu, Vincenzo Mammone e Guerrino Assandri ha partecipato alla gara podistica non competitiva organizzata dal Liceo Aprosio con il ricavato devoluto in beneficenza alla Lega Italiana Fibrosi Cistica.