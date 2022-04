Diano Marina, richiesta di assoluzione per voto di scambio 'light', parla Chiappori: "Iniziare il processo è stato un errore. Confido nella giustizia"

"E' stato un errore iniziare un percorso giudiziario di questo tipo. Chi conosce Giacomo Chiappori e la sua famiglia sa che da sempre sono persone oneste i cui valori sono improntati verso la legalità. Mio padre si è fatto la guerra nei campi di concentramento per conto dello Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Ho sempre creduto nella giustizia e per questo ho rinunciato alla prescrizione anche perchè nessuno potesse dirmi, in una qualsiasi riunione o assemblea pubblica e non, che non sono stato assolto perchè il reato è stato dichiarato prescritto. Ciò era per me inammissibile. Non vi erano dubbi sulla richiesta di assoluzione, credo fortemente nella giustizia".

Questo il commento al nostro del giornale dell'ex sindaco di Diano Marina, e attuale membro del Cda di Rivieracqua, Giacomo Chiappori, all'esito della richiesta di assoluzione formulata dal pm di Imperia, Luca Scorza Azzarà.

L'ex primo cittadino dianese, insieme all'ex assessore Bruno Manitta - attuale vicesindaco della Giunta targata Cristiano Za Garibaldi- sono finiti a processo con l'accusa di voto di scambio 'light', ossia non aggravato dal metodo mafioso. All'epoca dell'inchiesta erano accusati di aver ricevuto voti "dal gruppo dei calabresi - ha detto oggi in aula il pm - in cambio di vantaggi e favori". Ma per la stessa accusa prove non ce ne sono in merito a questo eventuale accordo illecito.

Chiappori e Manitta furono gli unici a rinunciare alla prescrizione. A processo infatti, erano finiti con questa accusa ex vice sindaco e attuale primo cittadino di Diano Cristiano Za Garibaldi, l’ex assessore Francesco Bregolin, attuale presidente del Consiglio comunale, l'amministratore unico di Gm Domenico Surace, il padre Giovanni Surace, e l'ambulante Giovanni Sciglitano. Per tutti la vicenda si è chiusa con la prescrizione mentre Chiappori e Manitta hanno deciso di rimanere a processo.

Durante il proprio intervento il difensore di Chiappori, l'avvocato Emanuele Lamberti, ha chiesto l'assoluzione piena per l'ex sindaco. Non è sufficiente per il legale l'insufficienza di prove. "Cinque anni di istruttoria, ha detto l'avvocato Lamberti al nostro giornale, 15 udienze, una possibilità di definire con la prescrizione non accettata perchè Chiappori ha ritenuto di non aver fatto nulla. Io vi devo confessare che, sebbene fossi convinto che lui non avesse fatto nulla, non ritenevo che l'assoluzione con formula piena potesse giustificare due anni e mezzo di sofferenza. Una persona incensurata che finisce e rimane sotto processo per due anni è una persona che soffre".

Un altro degli elementi originari dell'accusa, su questo presunto accordo elettorale illecito, era quello relativo alla successiva nomina, quale amministratore della 'Gestioni Municipali' di Surace. Ma anche su questo fronte prove di comportamenti illeciti non ce ne sono.

"Nel merito Chiappori aveva ragione da vendere, chiosa il legale Lamberti. La contestazione non prevedeva la possibilità che il sindaco facesse tutto perchè per poter arrivare alla nomina dell'amministratore unico era necessario che la stessa fosse preceduta dalla modifica dello statuto che non è atto del sindaco, ma del consiglio comunale. Inoltre, le ragioni che hanno individuato Chiappori come persona sul quale far convergere tutti i voti del gruppo era già certa e chiara durante le indagini della Dda. Sotto il profilo politico, all'interno del comune di Diano, vi erano nell'ambito destra due gruppi ossia quello di Forza Italia e quello dell'ex Alleanza Nazionale. A un certo punto il gruppo di AN si è staccato da FI e ha cercato una soluzione per emergere. E come poteva farlo? Non di certo associandosi con la sinistra. Allora è venuto fuori questo 'outsider' che era Chiappori della Lega e hanno ritenuto che fosse il 'cavallo vincente' in quanto nominato onorevole. E' stata una scelta di questo genere. Sulla base di questo fatto la Dda, formata non solo da magistrati ma da inquirenti in gamba, aveva già detto tutto ossia, rimettendo gli atti alla Procura di Imperia, che non vi era la certezza di alcun voto di scambio ed è per questo che avevano archiviato per la contestazione relativa all'aggravante mafiosa".

Alla difesa di Chiappori comunque non basta un'assoluzione per insufficienza di prove e mira quindi all'assoluzione con formula piena "per non aver commesso il fatto". "L'insufficienza di prove è una scelta necessaria perchè il pm ha dovuto fare il suo dovere e giustificare, evidenzia il legale Lamberti. Questo pm che conosco da tanti anni è un signor pubblico ministero e ha avanzato la sua richiesta con eleganza e serenità verso cui si deve fare onore anche se, a mio avviso, ha 'torto' ma questo non vuol dire. Noi quindi auspichiamo all'assoluzione piena".