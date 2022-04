Pallavolo: under 14 femminile di volley, chiusa la prima fase 1°posto per il Riviera Mazzu Sanremo

Con la vittoria per 3 set a 0 sul Volley Imperia propria nell'ultima giornata di campionato le ragazze del Riviera Mazzu approdano al primo posto in classifica.

Il presidente del Riviera Volley Grafiche Amadeo esprime soddisfazione per aver raggiunto il primo traguardo e si complimenta con le giocatrici e con i tecnici. Infatti il Riviera Mazzu è un progetto tra il Riviera Volley Sanremo e scuola Mazzuchelli Sanremo: “Unire le forze ha portato ad un primo traguardo, ma è solo l'inizio sia per le due società sia per il gruppo. Ora c’è una seconda importante fase dove, con la consapevolezza delle proprie capacità, dovremo ancora dimostrare il nostro valore con avversarie competitive, quindi è solo una partenza”.

Ecco il Tabellino dell'ultima gara che con la vittoria ha portato al primo posto in classifica nell'ultima giornata contro il Volley Imperia

Under 14 Femminile - Girone A / Giornata 10

Ven 1/04/2022 18.00

Gara 428

PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPO LEVANTE - VIA SAN LAZZARO - IMPERIA

Imperia Volley

Riviera Mazzu F

0-3

21/25 11/25 20/25

Imperia Volley



48 - BARUCCO CHIARA

49 - BONADONNA GIULIA

40 - CARACCIOLO EMILI

54 - CARNABUCI GINEVRA

58 - CHIYEREMEZE FUTULA

56 - DAKA SIMONA

50 - LEMMA SABRINA

43 - MARQUEZ SILVA ADELAIDE

45 - MASCHERONI SARA

47 - MELANI SILVIA

51 - NAVONI ILARIA

42 - ORLANDI ELISA

4 - PALUMBO VARANO EMMA

46 - TURLI ELENA

9 - VOLANTE ELEONORA

II Allenatore - MELCHIORRE GIANLUCA

I Allenatore - RAVONCOLI PIETRO

Segnapunti - NALDI ALESSIA

Segnapunti - OBERTO GIANMARIA

Dirigente Accompagnatore - VARANO RAFFAELLA

Riviera Mazzu F



13 - ACHIREI NICOLETA GABRIELA

4 - BORGONOVO ELENA

6 - DEFINIS MARTA

11 - DUNNEBACKE GINEVRA

18 - GALLO GRETA LUCIA

16 - GIBBA MAIMOUNA NINA

8 - GUADAGNOLI MATILDE

9 - MACCIANTELLI TRAVERSO ALIDA

14 - MEROGNO CELESTE

3 - PALUMBO LUDOVICA

10 - SCOTTI MICAELA

17 - SOLDANO GAIA



I Allenatore REGGIANI LICIA

II Allenatore TOKIC MARA

Dirigente Accompagnatore FERRARIO BARBARA