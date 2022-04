Calcio, play-out di Eccellenza: il Ventimiglia si aggiudica il derby del ponente per 2-1 contro l'Ospedaletti

Il Ventimiglia interrompe la serie di pareggi consecutivi facendo suo il derby contro l' Ospedaletti vincendolo di forza con la rete realizzata su rigore verso gli ultimi minuti dell' incontro , quando si prospettava l 'ennesimo pareggio. In questo derby, entrambe le squadre avevano bisogno della vittoria per staccarsi dalle zone basse della classifica e il Ventimiglia, ha avuto il merito di crederci sino alla fine, ottenendo perciò la sua prima vittoria in questi play-out che potrebbe essere fondamentale verso la salvezza da poterla ottenere in anticipo .La partita, viene disputata a viso aperto da entrambe le squadre con l' Ospedaletti che si fa' vivo dalle parti di Scognamiglio fin da subito con le conclusioni terminate a lato rispettivamente di Aretuso (al 2') e di Martini (al 6'). Il Ventimiglia, risponde con Rea all' 8' con tiro all' altezza del primo palo dove si fa trovare pronto Ventrice che gli ribatte la conclusione. Al 22', i granata vanno vicino al gol: Ventrice si oppone alle battute a rete di Sparma e Rea, con deviazione in corner.



Nella ripresa, al 12' il Ventimiglia sblocca il risultato: Rea raccoglie dal limite e col mancino batte Ventrice con tiro a mezz'altezza. Gli Orange si spingono all'attacco ma sono poco pericolosi in fase conclusiva; ma al 36' un po' a sorpresa, riescono a pareggiare con un euro-gol di Martelli che servito da Martini, scaglia un bolide che s’infila nell'angolo alto. A questo punto, lo spettro dell'ennesimo pareggio si fa avanti; il Ventimiglia vuole però ricacciare questa ipotesi riportandosi nell' area ospite e al 42' suggella il risultato nuovamente a favore con un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Noce per un intervento in area ai danni di Salzone ad opera di Negro che viene pure ammonito. Lo specialista Ventre si prende l'onere della battuta dal dischetto e con freddezza realizza il gol vittoria.

Fondamentale perciò per i frontalieri questo successo e può guardare con più ottimismo i prossimi incontri. Da constatare oggi nei granata, l'esordio di Schittzr (giovane del 2005). Situazione inversa per l'Ospedaletti che dovrà faticare ancora un po' per avere maggiori certezze.



Queste le formazioni scese in campo:



VENTIMIGLIA- Scognamiglio, Schittzr, Allegro, Addiego, Musumarra, Eugeni, Rea, Trotti, Sparma, Ventre, Ala. Allenatore: Luccisano. Sono subentrati: Oliveri, Salzone, Calcopietro.



OSPEDALETTI: Ventrice, De Mare, Ferrari, Martini, Ambesi, Negro, Salmaso, Aretuso, Alasia, Martelli, Genovese. Allenatore: Maiano. Sono subentrati: Fici, Shami, Cambiaso, Valcelli, Barbagallo.



Arbitro: Guglielmo Noce (della Sezione di Genova). Assistenti: Claudio Costantino (Sez. di Albenga) e Enrico Conio (Sez. di Genova).