Calcio, Serie D. Fari puntati sul 'Ciccione' per il derby ligure: l'Imperia ospita il Sestri Levante

Non sarà un'ultima spiaggia ma le occasioni per raddrizzare le classifica sono ormai poche. A otto giornate dal termine del campionato, l'Imperia ospita il Sestri Levante - fischio d'inizio al 'Ciccione' oggi alle ore 15 - per un derby ligure che promette scintille.

I neroazzurri, terzultimi a 29 punti, vogliono tenere lontana la Lavagnese ma, allo stesso tempo, non possono perdere terreno dalla quindicesima posizione (ora a quota 35) per rimanere in corsa sul treno playout. Dato lo scontro diretto proprio tra Asti e Ticino ed il derby Fossano-Saluzzo, questa sera le carte potrebbero essere ulteriormente rimescolate.

L'Imperia dovrà fare a meno di Virga, fermato dal giudice sportivo per un turno dopo il cartellino rosso ricevuto a Romentino, e di Deiana Testoni, infortunato, e dunque mister Soda - che vedrà la partita dagli spalti data la squalifica di tre turni - dovrà rimodulare completamente l'out di sinistra.

Intanto filtrano cattive notizie in merito alle decisioni del giudice sportivo: il controricorso, presentato dopo lo 0-3 a tavolino contro il Saluzzo, sarebbe stato rigettato confermando la vittoria dei piemontesi. E' attesa l'ufficialità del verdetto, in quella che ad oggi sarebbe l'unica sconfitta casalinga (comunque extra-campo) della gestione Soda.

Dall'altro lato, il Sestri Levante si presenta in dodicesima posizione, con 39 punti, a quattro lunghezze sulla zona playout e sei dai playoff. Testimonianza di un centro classifica davvero corto che non permette cali di tensione. Da giorni sui social network, i tifosi 'Corsari' chiamano l'adunata per la trasferta ponentina che tanto potrebbe dare alla squadra di Fabio Fossati, subentrato a dicembre a Cammaroto.

Dirigerà l'incontro il signor Davide Kovacevic di Arco Riva, assistito da Salvatore Gambino e Tommaso Menolli.