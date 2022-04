Tennis, golf, rugby, vela, rallye, pride, fiori e Giro d’Italia: a Sanremo invasione di eventi e sport. Faraldi “Ci prepariamo con attenzione” (Video)

La primavera è appena iniziata, l’estate è ancora lontana, ma Sanremo sembra già il centro nevralgico degli eventi sportivi e turistici.

Le prossime due settimane porteranno in città appuntamenti di ogni genere, dai motori alla vela, dal tennis al rugby, dalla danza al golf, dal Sanremo Pride a Pasqua in Fiore. Un vero e proprio mini calendario manifestazioni che si concluderà il 20 maggio con la grande festa in rosa per la 13ª tappa del Giro d’Italia.

Grande la soddisfazione per l’assessore a Sport e Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, al lavoro in questi giorni insieme agli uffici per la pianificazione di tutti gli appuntamenti in arrivo. Massima attenzione in particolare al weekend del 9 e 10 aprile quando in città si concentreranno gran parte degli appuntamenti in programma.

Le parole dell’assessore Giuseppe Faraldi