Bordighera: approvato programma 2022 di partecipazione a fiere e borse del turismo in Italia e all'estero

Bordighera come sempre punta sul turismo, in questo caso, partecipando agli eventi, alle fiere e alle borse del turismo che si tengono anche oltre confine durante questo 2022, per rafforzare ora più che mai l'immagine della provincia e della città come meta turistica di eccellenza.

È stata approvata la partecipazione ai seguenti eventi:

- Itinerando Padrona (data da destinarsi)

- Salone du Randonneur Lione (25-27 marzo)

- Discover-Italy Sestri Levante (7-8 aprile)

- Bit Milano (10-12 aprile)

- Doc d'Azur - Frejus (7-10 ottobre)

- Ttg Rimini (12-14 ottobre)

- Bitesp Venezia (23-25 novembre)

- Itbm Barcellona (29-01 dicembre)

La somma prevista per partecipare alle manifestazioni che copre tutte le spese è di 40mila euro. La partecipazione alle fiere del turismo risulta fondamentale negli ultimi anni, per la promozione delle località di villeggiatura. Il ‘tour’ della città di Bordighera tra le varie fiere in Europa garantirà la massima visibilità per la città delle palme.