Intervento oggi pomeriggio, poco dopo le 17, dei vigili del fuoco a Prelà, in località Madonna del Tuvo. Una donna ha richiesto l'intervento dei soccorsi in quanto il proprio cagnolino, un jack russell, era finito in un dirupo.

Sul posto sono giunti i pompieri che in poco tempo hanno recuperato il cane. Si chiude quindi nel migliore dei modi la vicenda che ha visto impegnati i soccorritori per quasi due ore.