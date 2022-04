Imperia, raid vandalico in piazzale Cristino: ecco i nomi dei quattro giovani finiti agli arresti domiciliari

Giovanissimi, tutti imperiesi, residenti nel capoluogo e nel vicino entroterra. Ad essere finiti agli arresti domiciliari con le accuse - mosse a vario titolo dalla Procura di Imperia - di furto e danneggiamenti sono Angelo Ameglio, Davide Arapaj, Jacopo Esposito, tutti e tre di 19 anni, e il 18enne Davide Veglia.

Ieri nei loro confronti è stato emesso un provvedimento restrittivo dal gip imperiese, Massimiliano Botti, su richiesta del pm Veronica Meglio.

I quattro, all'esito delle indagini espletate dai Carabinieri della Compagnia di Imperia, sono accusati di essere coinvolti nel danneggiamento di molte auto, la notte del 20 marzo scorso, parcheggiate in piazzale Cristino, a Oneglia.

In particolare sono indagati per aver danneggiato 15 auto e anche per aver anche rubato effetti personali e denaro contante da altri 13 mezzi e di aver tentato di rubare su altre sei auto che ignari cittadini avevano lasciato in sosta.

Le attività dei Carabinieri, partite nella stessa notte, hanno consentito l’individuazione dei responsabili attraverso le testimonianze di alcuni passanti e l’approfondita analisi delle telecamere della videosorveglianza cittadina.

Le perquisizioni domiciliari che i Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno svolto nelle abitazioni degli indagati, lo scorso fine settimana, avrebbero ulteriormente confermato la dinamica dei fatti e le loro responsabilità.

Restano oscuri il motivi del gesto, ma il gip sul comportamento da tenere a seguito del provvedimento è stato netto: “qualunque violazione della misura ne giustificherà la sostituzione con la custodia in carcere”.

Per gli inquirenti l’atteggiamento degli indagati connotato da “impalpabilità dei loro sistemi valoriali” a scimmiottamento di “quel mondo della malavita, percepito come modello di riferimento”