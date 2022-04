Imperia, 40enne accusato di truffa per la vendita di un lingotto d’oro contraffatto: il giorno della presunta consegna era in prigione

Un 40enne di Riva Ligure, M.M. con precedenti specifici era stato accusato di truffa per aver pubblicato un annuncio su un sito specializzato mettendo in vendita un lingotto di oro puro del peso di 50 grammi per la somma di millecento euro, inducendo in errore un ignaro compratore a proposito della titolarità e la buona qualità della merce.

Il saldo della somma pattuita sarebbe avvenuto in contrassegno, ma in cambio l'acquirente avrebbe ricevuto un oggetto metallico di colore giallo che alla prova dei fatti non era risultato essere d’oro.

I fatti, dalla pubblicazione alla conclusione della transazione, si sarebbero svolti tra il 30 marzo del 2019 al 17 luglio dello stesso anno. Ma nell’udienza che si è tenuta in tribunale nei giorni scorsi davanti al giudice Marta Maria Bossi l’avvocato di fiducia di M.M. Ramez El Jazzar ha prodotto una prova che scagiona il suo cliente: dal 28 giugno M.M. si trovava rinchiuso in carcere, quindi, non avrebbe potuto materialmente consegnare la merce contraffatta all’ignaro cliente.

L’udienza è stata così rinviata al 17 maggio per le conclusioni.