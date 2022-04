Camporosso: accordo con l’istituto ‘G.Pastore’ per stage e laboratori dedicati agli studenti

L'Amministrazione di Camporosso, dopo aver considerato che l'attività di stage permette agli studenti di conseguire importanti risultati che consentono loro una visione più reale del mondo produttivo grazie anche alla possibilità di verifica sul campo delle proprie attitudini, ha deliberato in favore dello schema di accordo di collaborazione con l'istituto Provinciale di Formazione Professionale ‘G.Pastore’ di Imperia, che coinvolgerà gli allievi del triennio 2022-2023 durante le ore di laboratorio tecnico professionale di giardinaggio.

Per questo il Comune si è impegnato a mettere a disposizione le aree verdi pubbliche che necessitano manutenzione e migliorie e di dare il via ai laboratori, la cui attivazione non comporta spese per l'amministrazione, in quanto l'organismo formativo si occuperà di fornire il materiale e le attrezzature per lo svolgimento dell'attività. Spetterà al centro di formazione anche l'adempimento della visita medica di idoneità.