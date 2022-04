Calcio, playout Eccellenza. Ospedaletti di scena domani al ‘Morel’ per il derby contro il Ventimiglia (Video)

La quinta giornata dei playout di Eccellenza ha in programma la trasferta orange al ‘Morel’ di Ventimiglia. Dopo il successo contro il Pietra Ligure, l’Ospedaletti cerca punti e continuità per una posizione di classifica più tranquilla.



Ventimiglia e Ospedaletti sono appaiate in classifica a quota 4 punti, i granata sono reduci dal pareggio in trasferta sul campo del Cadimare.

Per la gara di domani mister Maiano dovrà fare a meno dell’indisponibile Galiera e dello squalificato Oddo. Il resto della rosa è a disposizione.

Le dichiarazioni di mister Cristian Maiano

Arbitra l’incontro il sig. Guglielmo Noce di Genova coadiuvato dal primo assistente Claudio Costantino (Albenga) e dal secondo Enrico Conio (Genova)