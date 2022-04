Arrivate nella città dei fiori le auto della XIII Rievocazione Storica della Coppa Milano – Sanremo (foto)

Nonostante le avverse condizioni atmosferiche con neve a bassa quota la XIII Rievocazione Storica della Coppa Milano – Sanremo è approdata a Sanremo dopo essere stata sospesa per il tratto da Rapallo a Loano. Ad attenderli all'arrivo anche l'Assessore regionale Gianni Berrino e il presidente dell’Automobile Club del Ponente Ligure Sergio Maiga.



Sono state una settantina le vetture di grande prestigio e valore storico che hanno preso parte alla manifestazione, con equipaggi italiani ed internazionali, partite dall’Autodromo Nazionale di Monza giovedì scorso. Una manifestazione che anche quest’anno si è riconfermata protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Sport, riservato alle gare di regolarità classica.



Le auto partecipanti sono poi ripartite alla volta del Principato di Monaco, culla del glamour internazionale, per sbarcare all’Hotel Fairmont per l’indimenticabile gala dinner e la cerimonia finale di premiazione (più info).



Intanto prende il via domani l’edizione 2022 del Campionato italiano di Regolarità Gruppo 5 di Enduro. Il primo appuntamento agonistico vedrà gli appassionati del tassello d’epoca sfidarsi sul campo di gara allestito dal Moto Club Enduro Sanremo. Nelle immagini di Bonomo lo svolgimento delle Operazioni Preliminari (OP) svoltesi presso il Paddock sul lungomare Italo (più info).