‘Cassa Garba' a Porto Maurizio è la location ideale dove organizzare cerimonie e ricorrenze, ma anche pranzi e cene con una splendida vista sul mare

“Cassa Garba” la terrazza di Giada è il ristorante a la carte all'interno di Villa Giada spEace Resort, struttura situata sulla dolce collina di Porto Maurizio.

L'ampia terrazza panoramica del ristorante, ospitata in un uliveto centenario, offre una vista impagabile sulle colline verdi argento della Liguria: anche Cassa Garba ti da la possibilità di godere della pace e degli spazi che contraddistinguono Villa Giada Resort. Il locale interno, appena ristrutturato, è caratterizzato da ampie vetrate per poter continuare a godere della vista; anche la cucina è a vista, per permettere di osservare gli chef all’opera.

La proposta gastronomica è disponibile con menù di terra e di mare ed è sempre presente un menù per i più piccoli, con attenzione a chi presenta allergie, celiachia o esigenze vegane e vegetariane. Fornita è anche la carta dei vini, disponibile con oltre 80 etichette sia del territorio che internazionali.

La location di “Cassa Garba” si presta perfettamente per l’organizzazione di cerimonie, come comunioni e battesimi, ma anche ricorrenze come compleanni e feste di laurea sia nell’ambiente esterno, con vista panoramica, che nella sala interna riservata, garantendo uno spazio dedicato per ogni tipo di evento. Qui il team del ristorante sarà a tua completa disposizione per rispondere ad ogni tuo desiderio o esigenza, seguendoti passo dopo passo nella realizzazione del tuo evento.

Il ristorante “Cassa Garba” la terrazza di Giada si trova in strada Colla,123 a 5 minuti dal centro di Porto Maurizio.