Colpo di coda dell'inverno sulla nostra provincia: pioggia sulla costa e nevicata nell'entroterra di Sanremo (Video)

Nuovo colpo di coda dell’inverno, in queste ultime ore pure nella nostra provincia dove, nel pomeriggio le schiarite si alternano a piogge, temporali ma anche qualche fiocco di neve.

Le temperature si sono abbassate notevolmente e, nella mattinata odierna sono state molte le cittadine sotto lo zero. La colonnina di mercurio è arrivata fino a -8,1, registrata a Poggio Fearza, località sopra Montegrosso Pian Latte a 1.800 metri di altitudine. Ma anche molte altre zone sono state sotto zero: a partire da Colle Belenda, sopra Pigna, dove si sono raggiunti i -3,5, Gouta sopra Apricale con -3,3, Montalto Carpasio -2,7, Colle di Nava -1,6, Bajardo -1,5, Verdeggia -0,3.

Poco sopra lo zero Triora con 0,2, e poi temperature minime tutte sotto i 10 gradi come in inverno pieno con la massima a Sanremo (7,4). Freddo intenso a Imperia con 4,9 e Ventimiglia 5,2. E, dopo una mattinata di sole, anche il pomeriggio si presenta particolarmente ‘invernale’, visto che sta addirittura nevicando nell’immediato entroterra di Sanremo.

Si sta imbiancando Monte Bignone, a 1.200 metri sul livello del mare ma la neve sta colpendo anche San Romolo, località a soli 600 metri di altitudine. Un ultimo ‘colpo’ dell’inverno che si trascinerà ancora nelle prossime giornate e per il quale le Amministrazioni comunali della nostra provincia hanno prolungato l’accensione dei riscaldamenti.

Corsa di molti imperiesi a caccia di pellet, legna e quant’altro, che erano già stati rimossi dagli scaffali dei negozi specializzati per far spazio ai prodotti più estivi. Il freddo, tra l’altro, andrà avanti ancora per alcuni giorni.